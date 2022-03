Börsen väntas återhämta sig

Terminskontrakten för börserna i Frankfurt och London lyfter samtidigt med 2,9 respektive 1,6 procent.

Det pekar också uppåt i terminshandeln inför onsdagens handel på Wall Street.

Inför börsöppningen i Stockholm har prylkedjan Clas Ohlson redovisat en kvartalsrapport, med ett resultat i linje med förväntningarna.

Utvecklingen följer på en skakig utveckling på flera Asienbörser, med stora nedgångar i Hongkong, Shanghai och Shenzhen – vilket kan hänga samman med att den norska oljefonden – världens största ägare av börsnoterade aktier – börjat rensa ut i portföljen mot bakgrund av Rysslands invasionskrig in i Ukraina.

Moskvabörsen, som stängde dagen efter det att ryska styrkor gick in i Ukraina den 24 februari, är fortsatt stängd enligt ett besked från Rysslands centralbank. Men valutamarknaden i Moskva har öppnats och där fortsätter rubeln att rasa till nya rekordlåga nivåer mot dollarn.

Råoljepriset fortsätter uppåt efter beskedet från Bidenregeringen att det införs ett embargo mot import av olja, gas och kol från Ryssland. Ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja nästa månad stiger drygt 2 procent till omkring 131 dollar per fat – vilket kan jämföras med det historiska rekordet precis under 139 dollar per fat.

Räntan på den tioåriga svenska statsobligationen lyfter till 0,57 procent, vilket kan jämföras med nivåer kring 0,36 procent dagarna efter den ryska attacken mot Ukraina.

Kronan återhämtar sig samtidigt mot dollarn, som kostar 9:90 kronor efter att så sent som i måndags ha kostat en bra bit över 10 kronor för första gången på 20 år.