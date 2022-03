Börsen väntas öppna uppåt

Av förhandeln på IG Market att döma ser Stockholmsbörsen att öppna på plus, runt 0,3 procent. Även i Europa ser börserna ut att gå upp något.

I Tokyo har Nikkei-indexet stängt på plus 3 procent, och det bredare Topix-indexet på plus 2,33 procent. Övriga börser i Asien som ännu inte stängt ligger också på plus.

Räntorna är under press uppåt, i USA har de stigit något. Även här i Sverige är räntorna på väg upp.

Oljepriset går uppåt, efter att ha pendlat något under tisdagen. Ett fat Brentolja har stigit ett par dollar och ligger på 117 dollar under onsdagsmorgonen. Gaspriserna går också uppåt.

Under dagen kommer KPI från Storbritannien. I övrigt väntas inte så många andra viktiga siffror i dag, men under morgondagen kommer globala PMI-siffror och ett räntebesked från Norge.