Förlustrapport väntas från pressat Spotify

Inför delårsrapporten är marknadens fokus som vanligt hårt på användartillväxten. Snittprognosen bland analytiker är att Spotify når upp till drygt 429 miljoner månatliga användare, enligt nyhetsbyrån Bloomberg. Av dessa antas 187 miljoner vara betalande så kallade premiumabonnenter.

Omsättningen beräknas lyfta till 2,8 miljarder euro, mot 2,3 miljarder under motsvarande kvartal 2021. Detta antas ge en rörelseförlust på 153,4 miljoner euro, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Under andra kvartalet 2021 gjorde Spotify – med bjässar som Amazon, Youtube och Apple som största konkurrenter – en rörelsevinst på 12 miljoner euro.

Spotify-aktien, noterad på New York-börsen sedan 2018, har i den allmänna nedgången för teknikaktier på Wall Street hittills i år tappat 56 procent av sitt börsvärde.

Kursen kretsar sedan ett bottennapp i början av maj på under 92 dollar per aktie runt 100-dollarstrecket. Det kan jämföras med topparna över 360 dollar så sent som för ett och ett halvt år sedan.

Onsdagens delårsrapport är den första sedan Spotify lämnade den ryska marknaden tidigt i april, som en konsekvens av Ukrainakriget. Under kvartalet har Spotify ingått ett partnerskap i mångmiljardklassen med den anrika spanska fotbollsklubben FC Barcelona, som bland annat öppnat för Spotifyreklam på lagets matchtröjor under fyra års tid.