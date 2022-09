Förlust för Ellevio trots rekordhöga elpriser

Eldistributionen under halvåret sjönk till 13,3 terawattimmar, ned från 14,3 terawattimmar under motsvarande period 2021. I kronor och ören gav det en nettoförsäljning under halvåret på 3 814 miljoner kronor, upp från 3 675 miljoner ett år tidigare.

Men rörelseresultat för Ellevio sjönk till 1 194 miljoner kronor för årets första halvår. Det kan jämföras med vinsten på 1 229 miljoner kronor under motsvarande period 2021.

Räntekostnader och andra finansiella poster äter upp mer än hela rörelseresultatet. Ellevio redovisar därför en förlust före skatt för halvåret på 76 miljoner kronor. Det kan jämföras med en vinst på 19 miljoner under första halvåret 2021.

Ellevio har ingen verksamhet i Ryssland eller Ukraina, men påverkas ändå negativt av de kraftigt ökade energipriserna i skuggan av Ukrainakriget, enligt bolaget.

"Högre elpriser påverkar Ellevios resultat negativt så det leder till betydligt högre kostnader både för köp av el vid nätverksförluster och i form av överföringsavgifter från systemoperatören Svenska kraftnät", skriver Ellevio i rapporten.