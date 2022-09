Börsen väntas inleda nedåt

Börsfallet väntas sedan börserna på Wall Street vänt kraftigt nedåt i onsdags, efter ett räntebesked från USA:s centralbank Federal Reserve (Fed). I räntebeskedet signalerar Fed att det blir en serie ovanligt stora räntehöjningar den närmaste tiden, trots att Fed redan levererat tre så kallade trippelhöjningar på 75 punkter (0,75 procentenheter) i rad för att få bukt på inflationen.

Ledande Asienbörser trycktes också ned under nattens handel.

Inför börsöppningen har byggkoncernen Skanska presenterat en miljardorder i USA.

Under onsdagskvällen presenterade säkerhetskoncernen Securitas preliminära siffror för perioden juli–augusti 2022 inför en nyemission. Av rapporten framgår att försäljningen ökade jämfört med samma period i fjol och att rörelsemarginalen stärkts.

Kronan fortsätter samtidigt att ta stryk på valutamarknaden. Mot dollarn har ett nytt historiskt bottenrekord noterats under natten, med en notering nära 11:14 kronor per dollar. Vid klockan 8 har kursen stabiliserats kring 11:09 kronor per dollar. Tidigare bottenrekord från 2001 låg på 11:04 kronor per dollar.