Liten uppgång på Stockholmsbörsen

I den inledande handeln är OMXS-index upp 0,1 procent med fastighetsbolaget SBB i topp efter ett lyft på 1,2 procent. Bland övriga vinnare märks Swedbank och och Sandvik som båda stiger 0,9 respektive 0,7 procent.

Under morgonen har mätteknikbolaget Hexagon meddelat att man föreslår en höjd utdelning på 0:12 euro per aktie jämfört med 0:11 euro föregående år. Bolaget valde att presentera större delar av sitt bokslut redan under gårdagen på grund av en misstänkt läcka. Aktien sjunker svagt, minus 0,6 procent.

Telekombolaget Ericsson har fått ytterligare en sänkt rekommendation efter förra veckans bokslut, den här gången från amerikanska storbanken Goldman Sachs. Aktien tillhör dagens stora förlorare med en nedgång på 2,2 procent.