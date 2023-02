Indiska företagsjätten Adani i gungning

— När marknaden stabiliserar sig så kommer vi att se över vår kapitalmarknadsstrategi, säger miljardären och grundaren Gautam Adani i ett videomeddelande till investerarna, enligt Bloomberg.

Uttalandet kommer sedan Adani Entreprises hastigt dragit tillbaka sin nyemission på 2,5 miljarder dollar, sedan aktiekursen rasat så pass att den låg under de nivåer som investerarna erbjudits i emissionen, enligt The New York Times.

Raset kommer till följd av en rapport från amerikanska investeringsbolaget Hindenburg Research som förra veckan anklagade Adani Enterprises för att ligga bakom "det största bedrägeriet i företagshistorien" genom bland annat kursmanipulering och skalbolag i skatteparadis.

Satsar på nedgångar

Hindenburg är ett investeringsbolag som satsat på att blanka aktier, det vill säga att bolaget tjänar pengar på att aktievärdet går ned. Hindenburg har enligt The New York Times riktat in sig på bolag som man misstänker för bedrägerier, och har tidigare gett sig på elbilstillverkaren Nikola, som ledde till att bolagets aktie föll och att vd:n Trevor Milton avgick och senare dömdes för bedrägeri.

Gautam Adani har avfärdat rapporten och kallat den en attack på hela Indien.

Men investerarna har dragit öronen åt sig, och aktien har rasat dag efter dag. Kreditgivare som Citigroup och Credit Suisse har slutat att acceptera Adanitillgångar som säkerhet.

Torsdagen var inget undantag, då Adani Enterprises föll ytterligare tio procent. Det ledde till att aktien handelsstoppades på Bombaybörsen, vilket även drabbade fem andra bolag i koncernen – Adani Green Energy, Adani Ports, Adani Total Gas och Adani Transmission.

"Stark grund"

Härdsmältan har också skickat Gautam Adanis ut ur topp tio-listan bland världens rikaste personer. Trots raset avfärdar han problemen.

— Grunden för vårt bolag är stark. Vår balansräkning är välmående och tillgångarna robusta. Våra ebitda-nivåer (rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar) och kassaflöden har varit väldigt starka och vi har en oklanderlig historik av att uppfylla våra skuldförpliktelser, säger han enligt Bloomberg.

Gautam Adani, 60, hoppade av skolan som 16-åring för att flytta till Bombay och börja jobba som diamanthandlare. Han blev så småningom en av världens rikaste personer, vars företag har tiotusentals anställda. Han har från grunden byggt sitt företagsimperium som äger hamnar, kolgruvor, livsmedelsföretag, medier och flygplatser och sysslar även med järnmalm, solkraft och infrastruktur.

Adani har anklagats för att ha gynnats av sina nära band till premiärminister Narendra Modi, något han själv har nekat till.