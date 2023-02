Börsen svagt uppåt

Astra Zeneca, som rapporterat under morgonen, hör till de storbolag som stiger, plus 3 procent. Även Atlas Copco går upp, plus 1,4 procent, liksom SKF, plus 1,1 procent.

Volvo Cars har rapporterat och stiger något, upp 0,7 procent. Humana, som förlorade sitt tillstånd i förra veckan, har också rapporterat. Aktien rasade efter det att tillståndet drogs in, efter rapporten backar den 3,4 procent.

Sinch, Swedbank och Getinge hör till de storbolag som backar svagt.

I Europa är det mest uppåt på de ledande börserna, Frankfurt plus 1,4 procent, Paris plus 1,4 procent och London plus 0,7 procent.