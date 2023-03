Krisbanken har verksamhet i Sverige

På måndagsmorgonen väntas amerikanska Silicon Valley Bank öppna igen efter de senaste dagarnas turbulens, men under kontroll av bankövervakningsmyndigheten FDIC. Mycket är dock fortsatt oklart. Medan myndigheternas insättningsgaranti gäller upp till 250 000 dollar har merparten av kunderna betydligt mer kapital än så kopplat till banken.

Osäkerheten har skapat panik inte bara bland techbolag i Kalifornien utan även bland aktörer utanför USA:s gränser.

I ett brev adresserat till finansminister Jeremy Hunt uppmanar 180 brittiska bolag inom techsektorn den brittiska regeringen att agera då "en förlust av kapital kan kasta tillbaka sektorn 20 år i tiden". De varnar för att flera bolag riskerar att gå i konkurs.

En av de 20 största

Silicon Valley Bank räknas som USA:s 16:e största bank och har inte bara verksamhet i USA utan även i Storbritannien, Kina, Tyskland och Danmark. Sedan ett halvår tillbaka har banken också ett kontor i Sverige.

I september meddelades att banken skulle öppna kontor i Stockholm och då med en hög ambitionsnivå:

— De senaste tre åren har vi lånat ut motsvarande fem miljarder kronor på nordiska marknaden och hittar vi rätt case så kommer det bli minst lika mycket till svenska bolag de kommande tre åren", sade Maria Ljungberg, som skulle leda SVB:s verksamhet i Sverige, till sajten Breakit.

Bakgrunden till kollapsen är beskedet tidigare i veckan att banken behövde över 20 miljarder kronor i nytt kapital för att klara sin balansräkning.

Detta fick i sin tur en rad investerare att i panik plocka ut över 420 miljarder kronor innan bankövervakningsmyndigheten FDIC valde att frysa bankens tillgångar.

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg ska nu amerikanska centralbanken Federal Reserve tillsammans med FDIC överväga att skapa en form av "nödfond" som kan bistå de utsatta företagskunderna och för att stävja ytterligare panik på marknaden.

Rasade kraftigt

Aktiekursen för Silicon Valley Bank rasade omkring 60 procent i torsdags innan den handelsstoppades. Under fredagen rasade även kurserna för framförallt regionala banker som till exempel First Republic med huvudkontor i San Francisco. Flera av de större aktörerna, som till exempel JP Morgan, återhämtade sig dock under fredagen på New York-börsen, vilket har tolkats som ett tecken att marknaden bedömer att detta rör sig som ett isolerat fenomen och inte en generell finanskris liknande 2008.