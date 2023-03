Stockholmsbörsen på plus i förhandeln

Världens marknaden inväntar Feds räntebesked som kommer klockan 19.00 svensk tid. De flesta bedömare räknar med en höjning på 0,25 procentenheter.

Börserna i Asien handlas på plus inför stängning. Hongkongbörsen är plus 1,9 procent, Shanghaibörsen 0,1 procent och Tokyobörsens Nikkei 225 på plus 1,9 procent efter att ha varit stängd på tisdagen.