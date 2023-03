Skandia har teknikproblem. Kunderna kommer inte in på hemsidan och det kan också vara svårt att logga in via appen.

— Vi beklagar naturligtvis de besvär som det här kan medföra för våra kunder, säger Jonatan Ohlin, pressansvarig vid Skandia. Han har ingen information om vad som har orsakat driftstörningen. Problemen började under eftermiddagen. Det finns ingen prognos för när de kan vara åtgärdade.