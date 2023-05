Försiktigt vid Asiens ledande börser

I Tokyo gick det svagt uppåt under fredagsförmiddagen. Arkivbild. Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT

Tokyobörsen inledde handelsdagen svagt på plus och fortsatte under förmiddagen uppåt. Vid lunchtid låg det ledande Nikkei 225-indexet på plus 0,8 procent. Även det bredare Topixindexet ökade, från 0,2 vid öppning till 0,5 vid lunch.