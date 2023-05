Yellen ser risker i fastighetssektorn

Fakta: USA har redan slagit i skuldtaket Bidenregeringen slog redan i januari formellt i skuldtaket, satt till 31 400 miljarder dollar. Men Yellens finansdepartement har än så länge kunnat betala för sig med hjälp av extraordinära åtgärder. Utrymmet för att skyffla runt pengar inom statsapparaten för att undvika inställda betalningar har dock krympt och ser ut att upphöra helt i juni. Enligt kongressens budgetkontors prognos är USA:s statsskuld på väg mot rekordhöga 119 procent av BNP om tio år.

Banker verkar ha varit återhållsamma med utlåning till kommersiella fastighetsbolag, enligt Janet Yellen.

— Men å andra sidan har efterfrågan på kontorslokaler drabbats av en stor chock under pandemin och så har räntorna gått upp, säger hon om det pressade läget i samband med ett G7-möte i Japan.

Enormt skuldberg

Som finansminister brottas Yellen själv med ett enormt skuldberg. Och i kongressen vill oppositionen, ledd av den republikanska talmannen Kevin McCarthy, än så länge inte låta henne låna mer pengar. Då måste hon först gå med på drastiska budgetåtstramningar.

Bidenregeringen vill dock att skuldtaket höjs utan budgetåtstramningar som villkor. För att få balans i budgeten siktar Janet Yellen i stället på att höja skatter på storföretag och höginkomsttagare.

Samtal mellan parterna på tjänstemannanivå pågår i helgen, rapporterar tidningen The Wall Street Journal, sedan Biden och McCarthy i fredags ställde in ett andra förhandlingsmöte om frågan. Det planerade mötet väntas hållas under kommande vecka.

Kongressens budgetkontor varnade i fredags också för att USA:s regering står inför en påtaglig risk att inte kunna betala sina räkningar under första halvan av juni.

"Inom de närmaste veckorna"

Yellen själv varnade redan den 1 maj för att hennes kassa kan vara tom redan den 1 juni. Hon flaggar nu för en uppdaterad varning till kongressen.

— Jag vill inte säga något exakt om när vi gör uppdateringar, det är när vi har mer information, men inom de närmaste veckorna blir det absolut, säger hon.

Skulle USA tvingas ställa in betalningar varnar bedömare för att det slutar med en chock på finansmarknaden och en djup global kris.