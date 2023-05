Tågstrejk hotar – inget avtal nått

Avtalsförhandlingarna mellan Seko och arbetsgivarparten Almega Tågföretagen, som förs under hot om strejk från fackets sida, pågick till sent på fredagskvällen och fortsätter under lördagen.

Fakta: Strejkvarslet Om inte fack och arbetsgivare lyckas nå en lösning i de fortsatta förhandlingarna i helgen bryter Sekos första strejkvarsel ut klockan 15 på måndag den 15 maj. Varslet är utformat som en trestegsraket där steg ett innebär att Öresundstågen, pendeltågstrafiken i Stockholm och vissa SJ-sträckor kommer att drabbas. I steg två och tre tas bland annat tunnelbanan och fler SJ-sträckor ut i strejk, och sist i kedjan även godstrafik på räls. Strejken, som Seko har varslat Almega Tågföretagen om, skulle ha inletts i torsdags om ingen avtalslösning nåtts. I stället sköts varslet fram till måndag den 15 maj. Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen påverkas ändå sedan fredag morgon och några dagar framåt. Enligt SL:s presstjänst kommer man att köra med begränsad trafik men alla pendeltågsgrenar kommer ändå att ha vissa avgångar. Fackets krav i avtalsförhandlingen handlar om schemafrågor och arbetstid, och även frågan om ensamarbete. Den senare frågan har varit i hetluften på sistone när den orsakat vild strejk bland pendeltågsförarna, men den har prioriterats ned i avtalsförhandlingarna.