Efter räntesmockan: Så dyrt blir ditt bolån nu

För bolån på en miljon kronor: 45 000 kronor i räntekostnad per år. Med dagens räntehöjning innebär det en ökning med 208 kronor per månad och 2 500 kronor per år.

Med ränteavdraget får man då tillbaka omkring 13 500 kronor per år.

Bolån på 3 miljoner kronor: 135 000 kronor per år. Med dagens räntehöjning en ökning med 7 500 kronor per år och 625 kronor extra per månad.

Tillbaka i ränteavdrag: 40 500 kronor per år.

Bolån på 5 miljoner kronor : 225 000 kronor per år. Med dagens räntehöjning en ökning på 12 500 kronor per år och 1 042 kronor per månad.

Tillbaka i ränteavdrag: 67 500 kronor per år.

Ränteavdraget är beräknat på hela räntekostnaden, inte bara på ränteökningen med 0, 25 procent.

Källa: Lendo