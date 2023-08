Stockholmsbörsen mot en plusöppning

Efter att ha avslutat tisdagen på minus går Stockholmsbörsen mot en öppning på plus på onsdagen. Runt klockan 08.00 handlas terminerna på OMXS30-indexet på plus 0,8 procent. Även terminerna på börserna i Frankfurt och London handlas på plus.

Nu inväntar investerarna morgondagens viktiga inflationssiffra från USA. På börserna i Japan och Kina lyser det genomgående rött. Tokyobörsens Nikkei 225-index backar med 0,4 procent och Hongkongbörsen är ned 0,4 procent. Tidig morgon svensk tid kom nya inflationssiffror från Kina som visade att både konsument- och producentpriser sjönk i juli, dock något mindre än väntat.