Svag uppgång väntas på Stockholmsbörsen

Även på de europeiska börserna pekar det svagt uppåt. I USA stängde börserna på plus under onsdagen, i Asien var dock utvecklingen mer blandad.

Under natten har det kommit detaljhandelssiffror från Japan, som visar på en ökning. Industriproduktionen i Japan gick dock ned. I Kina har inköpschefsindex ökat under augusti, men ligger fortfarande under gränsen för tillväxt för industrin. För tjänstesektorn gick det kinesiska inköpschefsindex ned, men håller sig fortfarande över gränsen för tillväxt.

Under dagen väntas flera inflationssiffror, både från euroområdet och från USA. Från Tyskland kommer också detaljhandelssiffror.

Den svenska kronan har hållit sig oförändrad gentemot dollarn och euron