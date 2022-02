Risk för snökaos: "Var ute i god tid"

Ett djupt lågtryck har under natten dragit in väster ifrån och ligger under morgonen över västra och norra Götaland samt Svealand. Kraftigt snöfall och friska vindar har fått SMHI har utfärda en orange varning över Örebro, Västerås, Uppsala och Stockholm.

Morgontrafikanter uppmanas att ta det försiktigt.

— I Svealand och de södra delarna av Gävleborg kommer det att bli snöhalka, säger Emma Härenstam på SMHI.

— Temperaturen ligger runt nollan, så det blir mycket snömodd och halt. Det kommer tidvis vara kraftigt snöfall, vilket gör att det blir dålig sikt också, så man måste vara ute i god tid om man ska ge sig ut i trafiken nu under morgonen.

Risk för ishalka

Även i nordligaste Götaland, som befinner sig i kanten mellan snö och regn, kan det bli besvärligt.

— Där kan regnet falla på kalla vägbanor och orsaka lokal ishalka.

— Framför allt de södra delarna av Stockholms län och kustnära områden i Södermanland kan det vara extra besvärligt med ishalka under morgonen, så det gäller att ta det försiktigt.

Under dagen kommer kyligare luft att svepa ner och regnet i Götaland övergår till snöfall.

— Det innebär att de inre delarna av Götaland kommer att få snöhalka under dagen. Snöfallet kommer sedan att börja mattas av väster ifrån under sena eftermiddagen, förklarar Emma Härenstam.

Mest snö i Närke och Gästrikland

Det är osäkert exakt hur mycket snö som kommer att falla, men SMHI uppskattar att det i allmänhet kan bli 15 till 25 centimeter, med lokalt upp till 30 centimeter.

Intensivast snöfall väntas i Närke.

— Den senaste prognosen visar också på större snömängder över Gästrikland. Vi diskuterar att kanske utöka det orange varningsområdet norrut. I Gästrikland kan det komma uppe emot tre decimeter nysnö, säger Emma Härenstam.

Även Roslagskusten kan få det besvärligt, där en stark pålandsvind väntas skapa problem med drivbildning.

En orange varning är den näst allvarligaste på en tregradig skala och innebär att det finns stor risk för påverkan på trafiken, samt förseningar inom buss- tåg- och flygtrafiken.