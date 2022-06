Nu inleds FN-mötet om klimat och miljö

Högnivåmötet som går under namnet "Stockholm+50: a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility" äger rum i Stockholm den 2–3 juni.

Sverige och Kenya står som värdar till mötet, dit alla FN:s medlemsländer bjuds in.

Stockholm+50 ska uppmärksamma att det har gått 50 år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Det mötet resulterade i den så kallade Stockholmsdeklarationen, som innehåller flera principer om miljö och utveckling, men också i att FN:s miljöprogram Unep bildades och att Världsmiljödagen instiftades.

Men ambitionen med mötet i Stockholm i juni är också att "öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla", utifrån de åtaganden som världens länder redan har gjort.