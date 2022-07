Fler åtalade efter påskupploppen får sina domar

Under påskhelgen 2022 väckte den danske högerextrema politikern Rasmus Paludans "koranbrännarturné" våldsamma reaktioner runt om i landet, vilka till stora delar riktades mot de poliser som var på plats för att bevaka sammankomsterna.

Under skärtorsdagen besökte Paludan först Jönköping, under förhållandevis lugna former.

Redan innan han hann inleda sina möten i Norrköping respektive Linköping blev det stökigt. Båda sammankomsterna fick ställas in. Kravaller utbröt på båda orterna och polis och räddningstjänst attackerades med stenar och fyrverkerier.

På långfredagen brände Paludan en koran i Stockholmsförorten Rinkeby. Det utbröt tumult och människor kastade sten på polisen, som svarade med tårgas.

Senare samma dag hade Rasmus Paludan planerat en sammankomst i Örebro, som även den möttes med mycket våldsamma upplopp riktade mot polis på plats i Sveaparken. Stenar kastades, flera polisfordon sattes i brand och många poliser skadades.

Under påskafton var en sammankomst planerad i Landskrona. Trots att den flyttades till en rastplats i utkanten av Malmö utbröt våldsamheter i Landskrona. Även i Malmö utbröt kravaller och stenkastning.

Under söndagen uppgav Rasmus Paludan att han återigen skulle komma till Norrköping men han dök aldrig upp. Trots detta ägde nya våldsamma upplopp rum både där, liksom i Skäggetorp i Linköping och i Malmö.