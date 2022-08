200 000 fick sms från KD: "väcker känslor"

"Vi är redo att sänka el- och bränslepriserna, bekämpa brotten, avskaffa regionerna och kapa vårdköerna. Rösta på KD för en ny regering”, står det i sms:et som under onsdagsmorgonen skickades till 200 000 stockholmare.

Massutskicket väckte snabbt kritik på sociala medier – där många ifrågasatte hur Kristdemokraterna fått tillgång till de telefonnummer dit meddelandet skickats, då det inte är tillåtet att skicka reklam via sms utan tillåtelse.

"Politik väcker känslor"

Enligt Christian Carlsson, distriktsordförande för KD i Stockholms stad, skedde urvalet av de 200 000 sms:en via adressaternas postnummer.

— Sms:et skickades till personer i områden där vi bedömer att KD har en chans att växa i årets val. Och politik väcker ju alltid känslor, säger han till TT.

I ett pressmeddelande på Kristdemokraternas hemsida under rubriken: "Till dig som undrar varför du fått sms av Kristdemokraterna" skriver partiet att man samarbetar med företag som tillhandahåller adresser och telefonnummer via olika aktörer som exempelvis Skatteverket – och att kontaktuppgifterna får användas under vissa villkor enligt GDPR.

Ingen ny företeelse

I pressmeddelandet preciserar partiet även att utskick av samhällsinformation är ett exempel på när dessa kontaktuppgifter får användas.

Att partier gör massutskick till potentiella väljare inför val är inte heller en ny företeelse. Redan inför valet 2018 skickade bland andra Socialdemokraterna och Moderaterna ut sms – vilket även då ledde till viss kritik.