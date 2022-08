Fortsatt kraftigt regn – källare översvämmade

— Regnet ligger som ett stråk från Jönköpings län, upp över Östergötland och sedan vidare mot Uppland, säger Mattias Lind, meteorolog på SMHI.

Regnmängderna ställde till med problem på flera håll under lördagen. I Jönköping fick räddningstjänsten rycka ut efter larm om översvämningar i en skola och på flera andra platser, rapporterar Jönköpings-Posten.

I Linköping med omnejd tvingades räddningstjänsten åka på ett flertal översvämningslarm i källare och på vägar, rapporterar Corren. På bilder syns översvämmade gator där vattnet når en bra bit upp på de parkerade bilarnas däck.

Håller i sig

Just Linköping-Malmslätt är det område som fått mest nederbörd – från lördagskvällen fram till 04-tiden natten mot söndag handlar det om 59 millimeter, enligt SMHI.

— Malexander hamnar tvåa med 46 millimeter. Men jag skulle tro att det kommer rapporteras in ännu större mängder senare under morgonen, då får vi nämligen in betydligt fler rapporter, säger Mattias Lind.

Någon ljusning finns inte i sikte det närmaste dygnet. SMHI har utfärdat en klass 1-varning från Trelleborg i söder upp till Söderhamn.

Prognosen ger vid handen att nordöstra Götaland och östra Svealand kommer att få ihållande regn under dagen.

— Framåt kvällen och natten mot söndag ser det sedan ut att bli kraftiga skurar med inslag av åska söderut.

Risk för översvämningar

Södra Götaland ser ut att kunna få betydande mängder, men även Blekinge, Skåne, Öland och Gotland får räkna med att regnet gör entré.

— Lokalt finns det risk för översvämningar, men det kommer att vara stora lokala variationer.

Inte förrän framåt tisdag ser det ut som att vädret stabiliserar sig.

— Från och med tisdagen ska det i stort sett vara uppehållsväder i södra Sverige. Enligt prognosen blir det därefter högtrycksbetonat, men ganska svalt, säger Mattias Lind.