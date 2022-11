Från sommar till vinter på en vecka

Efter en ovanligt mild höst där Småland så sent som i lördags den 12 november uppmätte 16,7 grader på flera håll, slår nu vädret om – och det rejält.

Under fredagen väntas temperaturen droppa till strax under det normala för årstiden i södra Sverige med minusgrader. Tillsammans med nederbörd som drar in från havet kan det bli riktigt besvärligt när regnet slår om till kraftiga snöfall.

Niklas Einevik, meteorolog vid SMHI, säger att myndigheten förmodligen kommer att gå ut med en vädervarning under dagen då snön väntas ställa till det i trafiken.

— En dryg decimeter är inte omöjligt att det kommer, lokalt troligen mer, säger han.

Det ostadiga vädret gäller framför allt Östergötland och ner över Kalmar län.

— Men det här kommer att sprida sig under natten mot lördag och under lördagsdygnet. Det kommer att beröra större delen av Öland, Gotland, Ostkusten och så småningom in över Sörmland och Stockholm, säger Einevik.

Ovädret drar sedan upp över Gästrikland, Dalarna och vidare norrut – där det på många håll redan är vintertemperaturer. Men de i de sydligare delarna av landet som hoppas att vintern kommer för att stanna lär bli besviken. Redan i veckan blir det mildare väder igen och den mest av snön kommer troligtvis att smälta bort.