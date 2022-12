Cigarettröken lättar efter pandemin

Under 2021 låg cigarettkonsumtionen på 582 cigaretter per invånare, 14 procent mindre än 2019, året före pandemin, enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

”Pandemin kan ha påverkat, men det är även en fortsättning på en lång trend av minskat rökande. Det är viktigt att fortsätta följa detta och se om det blir någon uppgång från och med 2022 då många av restriktionerna på grund av pandemin upphörde”, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN​​​​​​​, i ett pressmeddelande.

Snuskonsumtionen ser däremot ut att ha legat på en stabil nivå från inledningen av pandemin fram till i dag. Förra året såldes 0,88 kilo snus per invånare vilket är 6 procent lägre sedan 2003, då CAN började mäta försäljningen av tobak, men oförändrat jämfört med 2019.

I CAN:s siffror ingår dock inte försäljningen av det vita snuset. Rapporter från de senaste åren har visat på en kraftig ökning av det det tobaksfria alternativet de senaste åren, inte minst bland ungdomar.