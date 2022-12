Barn misstänks för våldtäktsförsök

Händelsen inträffade vid 13.30-tiden under måndagen i Borås kommun, då en kvinna i 40-årsåldern blev utsatt för ett våldtäktsförsök. Kvinnan själv anmälde händelsen till polisen.

Under onsdagsförmiddagen hämtade polisen in pojken till förhör, efter att det visat sig att han stämde in på det signalement som brottsoffret lämnat.

— Vi ska hålla förhör med honom där advokat och socialtjänst är med nu efter lunch. Mer än så kan jag inte säga i nuläget, säger Hans Andrén, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Borås.