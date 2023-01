Snösmocka och blåst ställer till det i trafiken

Ett snöfall som tidvis väntas bli kraftigt passerar södra Sverige. Det kommer dessutom bli blåsigt på sina håll och SMHI har utfärdat gula varningar för vind i kombination med snö i södra Värmland, Västra Götalands län och på Öland.

I östra Götaland och södra Örebro län visar prognosen visar på 5-10 centimeter snö under fredagen och en gul varning för snöfall råder.

— Det kommer vara blåsigt och snö i östra Götaland men i västra Götaland kommer det främst vara vindar, säger Emma Härenstam, meteorolog på SMHI.

Vinden kommer att avta under eftermiddagen och då väntas snöfallet övergå i blötsnö i Skåne och utmed Västkusten i regn. Det kommer även dra in snö i Dalsland och södra Värmland.

Påverkar trafiken

Under fredagsmorgonen rapporterade P4 Väst att bussarna i Dalsland stoppas och att tågtrafiken är inställd på flera sträckor på grund av vädret.

SMHI har också utfärdat en gul varning som gäller från fredag fram till lördag morgonen över Jämtlandsfjällen.

— Man får räkna med riktigt blåsigt väder på kalfjället under lördagen och söndagen, säger Emma Härenstam.

Milt väder och regn

Vädret väntas bli mildare under lördagen vilket medför att snön övergår till regn. Detta medför dock risk för underkylt regn i södra Sverige.

— I landets södra halva så blir det mildare under lördagen. I de norra delarna gäller plusgrader norrut under söndagen. Längs Norrlandskusten kommer det bli större snömängder och blåst under helgen, säger Emma Härenstam.