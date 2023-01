Österrike vill ha stängsel mot Turkiet

Frågan om en barriär längs den bulgarisk-turkiska gränsen har lyfts av Österrikes förbundskansler Karl Nehammer.

Han vill att EU pytsar in omkring två miljarder euro för en sådan konstruktion och anledningen är de ökande migrationsströmmarna till EU.

Under torsdagen samlas EU:s migrationsministrar på Arlanda stad utanför Stockholm för det första informella rådsmötet under Sveriges ordförandeskap. Samtidigt fortsätter flyktingströmmarna på Medelhavet och via Balkan.

"Fler ska återvända"

På väg in till mötet sade EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson att det inte finns några pengar i EU-budgeten för att bygga murar eller stängsel.

Även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har starkt motsatt sig en sådan lösning.

Helst vill Ylva Johansson och Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) ta upp frågan om att öka återvändandet. Länder vars medborgare som fått avslag på sina asylansökningar måste återvända i högre grad.

— Till länder som vägrar att samarbeta med Sverige genom att inte återta sina egna medborgare så vill vi kunna använda möjligheterna att suspendera fri visering, säger Malmer Stenergard.

Hon utesluter samtidigt inte att man ska diskutera barriärfrågan på mötet.

Utöver hot om visum-åtgärder så kan bistånd vara ett annat påtryckningsmedel. EU har särskilt svårt att samarbeta med länder som Gambia, Irak, Bangladesh, Senegal och Afghanistan, efter att talibanerna tagit över makten där. Även Marocko och Algeriet nämns.

Saknar pass

Ett problem för att få människor att återvända är att de saknar id-handlingar.

— De har inte pass, de gör sig av med id-handlingar och kan inte resa. De måste ha ett resedokument som utfärdats av sitt hemland eller som hemlandet accepterar, säger Johansson.

Hon anser inte att man behöver vänta på att lagstiftning blir klar i form av EU:s stora migrationspaket, innan man ökar pressen på tredje land.

En annan fråga som Danmark lyft är den om att upprätta asylcenter utanför EU:s gränser, till exempel i Afrika. Danmarks migrationsminister Kaare Dybvad Bek har sagt att han förstår att det är svårt att föreställa sig att 27 medlemsländer skulle ställa sig bakom en sådan modell.

— Men det finns andra saker som var svåra att föreställa sig i EU för fem år sedan.