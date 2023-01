Flera bränder i Malmö - polisen misstänker samband

Två bränder inträffade under natten till lördagen i Malmö. En fritidsgård och en bil sattes i brand under natten och polisen misstänker nu att det kan ha ett samband med bränderna som inträffade under natten till fredagen.

— Det lutar ju åt att bränderna kan ha ett samband. Det var åtta igår och hittills i natt har vi två, säger Andreas Hulting, vakthavande befäl vid polisregion Syd.

Gårdagens bränder var mindre med flera bilbränder, brand i ett förråd till Malmö kanotklubb i Slottsparken och brand i ett bageri Sofielunds industriområde.

— I natt har vi en fritidsgård som brinner. Som tur är har ingen skadats, säger Andreas Hulting.

Ännu finns ingen misstänkt för bränderna.

— Vi har inga spår eller misstänkta ännu men vi tittar på lite gamla misstänka för det finns ett antal som vi vet kan göra sånt här. Sen kan det givetvis röra sig om ny gärningsman, säger Andreas Hulting.

De åtta bränderna under gårdagen skedde inom samma område och nattens två bränder är också nära varandra, men i en annan del av Malmö.

— Vi försöker kolla om vi kan hitta någon kamera som har filmat men än så länge har vi inte hittat något, säger Andreas Hulting.