Så rymde aporna i Furuvik

På morgonen onsdagen den 14 december befinner sig Furuviks sju schimpanser i ett av sina tre hägn, medan en djurvårdare och en hantverkare arbetar i de två andra. Efter avslutat arbete missar djurvårdaren att stänga och låsa en av gallerdörrarna till ett av hägnen.

Vid tolvtiden på dagen genomför två djurvårdare låskontroll inför flytt av schimpanserna till de två hägnen. Båda missar dock att kontrollera just den gallerdörr som lämnats öppen.

När schimpanserna slussats in upptäcker en av djurvårdarna att gallerdörren är öppen, att en schimpans har tagit sig ut och att ytterligare en schimpans är på väg ut via den öppna gallerdörren.

Djurvårdaren försöker mota tillbaka schimpansen som är på väg ut, men lyckas inte. Djurvårdaren larmar då sina medarbetare om att sätta sig i säkerhet.

Fem minuter senare konstaterar djurparkens personal att sammanlagt tre av de sju schimpanserna tagit sig ut i parken.

Efter samråd med flera veterinärer, där sövning utesluts, fattar parkens vd och djurchef gemensamt beslutet att två av schimpanserna, Linda och Torsten, som upptäcks vid tivoliområdet, måste avlivas.

Under eftermiddagen gör ytterligare tre schimpanser i aphuset flera försök att ta sig ut i parken via ett fönster. En av dessa, Selma, skjuts med hagelgevär och skadas men överlever och återvänder in i huset. De andra två aporna, Santino och Manda, avskräcks inte av skottet utan fortsätter att ta sig in och ut genom fönstret. Risken att de ska ta sig ut i parken bedöms som stor och beslut fattas att avliva dem av säkerhetsskäl. De skjuts ihjäl.

Senare under eftermiddagen och kvällen kan personalen se att den tredje apan som rymde under dagen kommit tillbaka och därmed är samtliga tre kvarvarande schimpanser, Tjobbe, Maria Magdalena och skadade Selma, inne i schimpanshuset.

Under torsdag, fredag och lördag morgon görs olika insatser för att säkra schimpansernas hägn.

Lördagen den 17 december klockan 9.06 lyckas djurvårdare säkra schimpanserna i deras hägn.