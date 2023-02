Kristersson: Dags att Sverige skärper sig om Nato

Statsministern tror att många länder tycker det är dags för Sverige att skärpa sig, eller "get your act together", om Natomedlemskap nu är viktigt.Det är för lite fokus på stora och viktiga saker, säger Ulf Kristersson (M) efter den senaste tidens stridigheter och händelser.

— Nu har vi en förkrossande majoritet som tycker att Sverige ska gå med och då tycker jag att det är läge att Sverige fokuserar på detta. TT intervjuar statsministern under en tvåstoppsresa till Estland och Litauen, länder som inget hellre vill än att Sverige kommer med samtidigt som Finland i Nato. — Rent säkerhets- och försvarsmässigt ser de bara fördelar om vi kommer med samtidigt. Och de ser inga fördelar om vi inte gör det. Bidragit själv Hans kritiker anser att han själv bidragit till krisläget på vägen mot fullt insteg i Nato genom att gå för långt för att blidka Turkiet och genom att ha Sverigedemokraterna i regeringsunderlaget. SD ansåg att Kristersson reagerade för hårt på den numera omtalade upphängda dockan och när en koran brändes utanför den turkiska ambassaden. Det ledde till bråk dem emellan. Även andra ansåg att regeringen borde ha försvarat yttrandefriheten rakt av och inte låtit sig provoceras. Socialdemokraterna anklagar statsministern för att ha bäddat för problem genom att luta sig mot SD. Kristersson säger att även SD i hans regeringsunderlag vill återgå till bra samtal med Turkiet. Partiet är helt och fullt för att Sverige ska uppnå att Turkiet och Ungern följer 28 av 30 Natoländers exempel och ratificerar Finlands och Sveriges medlemskap. Helt fel Enligt uppgifter i finländska Iltalehti häromdagen är Finland redo att gå med i Nato ensamt om Ungern och Turkiet släpper in Finland, men Turkiet säger nej till Sverige. — Jag tror till och med att de skrev att jag skulle vara informerad om en överenskommelse (läs: mellan Finland och Turkiet). Det är helt fel, säger statsministern. Hans regelbundna kontakter med Finlands statsminister Sanna Marin och president Sauli Niinistö ger ett klart budskap: — De understryker gång på gång samma sak, de vill att vi går med i Nato samtidigt, de vill att Turkiet ratificerar oss båda. De har ingen egen agenda. Han säger att han förstår om det finns frustration i Finland över sådant som koranbränning och den omtalade upphängda dockan som skulle föreställa Turkiets president. — I Sverige hade vi tyckt exakt likadant om vi hade varit helt redo och ett land som vi gör allting tillsammans med på olika sätt hamnar in en situation där man inte gör det. Plan B TT: Behöver inte Finland ha en plan B, är inte det helt naturligt? — Det är inte så mycket en plan B för Finland, de har fattat sina beslut, vad det här handlar om är vad som skulle hända om Turkiet väljer att bara ratificera ett land. Det är viktigt, framhåller han, att både Sverige och Finland påpekar att alla borde se den svenska och finländska ansökan som en, en som utgör en gemensam geografi, försvarspolitisk och militärstrategisk. Det borde också Turkiet notera. — Vi hör och vi förstår att de inte uppskattade de senaste veckornas händelser i Sverige. Jag har sagt gång på gång att de är lagliga, men jag tycker inte att de är lämpliga och de är inte respektfulla. Stora saken Det viktiga nu, enligt Ulf Kristersson, är att ha is i magen och att fortsätta implementera avtalet som Sverige och Finland har med Turkiet. Ett avgörande steg blir när den nya lagstiftningen om straff för deltagande i terrororganisationer väntas börja gälla i juni. — Då har vi gjort den riktigt stora saken som vi kom överens om med Turkiet i avtalet. Den turkiske presidenten har varnat för att Sverige inte släpps in förrän koranbränning blir förbjudet. Några sådana planer finns inte, enligt statsministern. — Det är inget fel på lagarna, säger Ulf Kristersson. Men det gäller att vara tydlig med och göra åtskillnad på, understryker han, vad enskilda människor har rätt att göra enligt svensk lag och vad Sverige som land står bakom eller stödjer. — - För oss är det självklart, men inte i alla länder.