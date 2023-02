"Ingen förväntar sig tillbakadragen ansökan"

Under de senaste dagarna har det flaggats allt mer för att Finlands och Sveriges gemensamma Natoprocess kan brytas. Under den pågående säkerhetskonferensen i München sade bland annat Finlands president Sauli Niinistö i lördags att processen nu ligger i Turkiets händer. Han underströk att Finland inte vill gå före in i Nato – men läget är sådant att Turkiet skulle kunna göra det ändå.

— Det gör situationen svår för oss, våra händer är bakbundna. Vi kan ju inte dra tillbaka vår ansökan, sade Niinistö.

Jonson säger att ingen förväntar sig att Finland – eller Sverige – ska dra tillbaka sin ansökan.

— Det här visar naturligtvis ytterst på att det är nationella beslut i både Ankara och Budapest som kommer avgöra formerna för om Sverige och Finland kan fortsätta gå tillsammans, eller om de vill dela upp oss, säger han och fortsätter:

— Men jag tolkar inte Finland som att de har någon annan vilja än att Sverige och Finland ska fortsätta göra detta hand i hand och bli medlemmar samtidigt.

Inga samtal med Haavisto

I lördags rapporterade även finländska medier att landets utrikesminister Pekka Haavisto fått veta att Turkiet anser att Finland uppfyller de krav som ställdes i trepartsöverenskommelsen i Madrid.

Jonson säger att han inte fört några direkta samtal med Haavisto.

— Jag konstaterar också att man kan få olika besked från Ankara. Det återstår att se.

Enligt Jonson finns det en stark vilja bland de övriga 28 medlemsländerna, som redan ratificerat Finlands och Sveriges Natoansökningar, att länderna ska fortsätta processen tillsammans – och bli medlemmar så fort som möjligt.

Vill inte ge något datum

TT: Spelar det någon roll då om man går med vid olika tidpunkter?

— Det är klart att vi föredrar att hålla ihop detta tills vi blir medlemmar samtidigt. Det är vår intention och vilja. Jag tolkar att viljan är densamma i Helsingfors.

TT: Tror du att båda länderna är medlemmar vid toppmötet i Vilnius i juli?

— Jag brukar försöka undvika att mållåsa vid ett specifikt datum. Vi har sagt att vi vill bli medlemmar så fort som möjligt.

TT: Ligger förhandlingarna med Turkiet fortfarande på is?

— Jag har inga nya besked kopplat till det, utan vi har nu haft fokus på tjänstemannanivå. Det stora fokuset just nu gäller att stödja Turkiet med anledning av den fruktansvärda jordbävningen och den förödelse den skapat.