Man livshotande skadad efter villabrand

Larmet kom sent under söndagskvällen och villan var övertänd när räddningstjänsten anlände. En närliggande väg fick spärras av under natten till följd av att gasflaskor i husets källare riskerade att explodera.

Hur branden började är oklart. Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mordbrand. För närvarande finns ingen misstänkt i ärendet.