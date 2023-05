Svenskiranier avrättad – Billström "bestört"

ASMLA står för Arab struggle movement for the liberation of Ahwaz.

Gruppen har sedan millennieskiftet kämpat för självständighet för den arabiska minoriteten i Iran. Gruppen är terrorstämplad av den Iranska regimen och anklagas för inblandning i flera blodiga attentat. Mest känd är attacken mot en parad i staden Ahvaz i sydvästra delen av landet 2018 som krävde över över ett dussin dödsoffer, varav flera barn. ASMLA förnekar inblandning.

Under rättegången mot Habib Chaab, som pekats ut som ledare, har åklagaren hävdat att Irans ärkefiender Israel och Saudiarabien stödjer ASMLA. De anklagar också Danmark och Belgien för att skydda medlemmar.

Irans arabiska minoritet finns främst i oljerika Khuzestanprovinsen. Regionen är trots sina naturtillgångar mycket outvecklad och kämpar med både ekonomiska och politiska problem.

Källa: BBC