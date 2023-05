Svårsläckt skogsbrand inringad

Flygplan från MSB har deltagit i släckningsarbetet under dagen. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Under natten mot torsdagen har arbetet med skogsbranden i ett område mellan Ulricehamn och Borås gått in i ett bevakningsläge, för att sedan öka i intensitet igen under tidig morgon, uppger räddningstjänsten för TT.