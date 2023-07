Man skjuten i höften i Trelleborg

Under natten till söndag har en man i 40-årsåldern skadats vid en skottlossning i östra Trelleborg. Mannen ringde själv in till polisen och berättade att någon hade skjutit in mot hans bostad vid ettiden.

På platsen kunde polisen se att flera skott hade gått igenom ett fönster. — Sedan så visar det sig också att målsägande är skadad i höften, säger polisens presstalesperson Sara Andersson. Mannen körs från bostadsområdet till sjukhus med ambulans och sjukvården uppger att skadorna inte är livshotande. I nuläget har polisen ingen misstänkt. — Vi kommer fortsätta med förhör under dagen för att nysta i vad som föranlett att detta hände. Sedan har vi gjort vissa fynd på platsen. Polisen utreder händelsen som försök till mord.