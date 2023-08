Fastigheter och vägar i Örebro översvämmade

Under lördagskvällen drog ett stråk med regn in över Sverige västerifrån, med Halland som första anhalt. Det har under natten mot söndag rört sig åt nordost, mellan Vänern och Vättern, i riktning mot södra Norrlandskusten.

Störst mängder fick Örebro län där drygt 30 millimeter regn har fallit sedan i går kväll.

— Det är mängder som är i paritet med skyfallsliknande regn, men för att vi ska utfärda en varning krävs att mängderna faller inom tre timmar. Det har det inte riktigt gjort, utan det här är sedan åtta i går kväll, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

70 utryckningar

De stora mängderna har dock lett till att räddningstjänsten i Örebro har fått rycka ut till över 70 översvämmade fastigheter under natten och morgonen.

— Vi har fortfarande ungefär 40 på väntelistan som vi inte har hunnit göra någonting åt än. Men vi misstänker att det är en hel del ytterligare som fått in vatten under natten, sade Peter Backman, räddningschef i räddningsregion Bergslagen, till Expressen på söndagsmorgonen.

Även flera vägar har blivit översvämmade, enligt tidningen.

Ser över varningar

På flera andra platser, bland annat i Halland och i Östergötland, har räddningstjänsten också haft fullt upp med att hantera översvämningslarm i regnets spår.

Regnstråket har sedan i morse dragit förbi Örebro och har vid tiotiden på förmiddagen sin tyngdpunkt på Söderhamn, enligt Erik Höjgård-Olsen.

— Det lär successivt mattas av under dagen, men även när det når norra Norrland så lär det bli kraftigt regn i Västerbottens och Norrbottens län. Men det är inte lika stora mängder som föll över Örebro, det handlar kanske om tio millimeter inom sex timmar.

Efter regnovädret Hans framfart under veckan är flera varningar sedan tidigare utfärdade för höga vattenflöden, de flesta i ett bälte mellan Sundsvall, Gävle och Dalarna.

Även i Örebro län, i ett område som sträcker sig från norra Vättern till Hjälmaren, är en varning utfärdad.

— Där har det kommit mer nederbörd än vi såg i går förmiddag. Det kan ha gett viss effekt så nu ska vi se över varningarna där, säger Ola Pettersson, hydrolog på SMHI.