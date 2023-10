Efter sprängdådet: "Finns gangsters överallt"

Trots avstängningen – Momika drar in tusenlappar på TikTok

Koranbrännaren Salwan Momika stängdes av från möjligheten att tjäna pengar på Tiktok. Men förra veckan var han i gång igen, under nytt namn. Efter frågor från TT valde Tiktok att spärra kontot. Under helgen startade han ett tredje konto och drog in flera tusen, på bara en dag.