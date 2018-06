Nu är det klart – då slutar Postnord ta avgift på paket från Wish

Postnord har kritiserats för att hantera paket vårdslöst och inte leverera paket i tid. Men vad som verkligen fick personer att rasa var när de bestämde sig för att ta ut en avgift på paket beställda från utanför Europa – läs mer om det här.

Speciellt var personer upprörda över att kostnaden påverkade köpen från den populära appen Wish. Eftersom att de flesta var vana att köpa småsaker från onlinebutiken så var det inte längre värt att köpa där – på grund av avgiften.

För en månad sedan kunde Breakit avslöja att Postnord och Wish kommit till en överenskommelse och att avgiften kommer att tas bort på paket från Wish, läs mer om det här. Och nu är det alltså bekräftat och börjar gälla redan under torsdagen.

– Både Postnord och vi hade ett stort problem framför oss. Men vi har jobbat hårt sedan i mars och vi är glada över att vi funnit en lösning på det här, säger Håvard Stjernen, Nordenansvarig på Wish, till Breakit.

Nu kan du handla från Wish utan att betala en extra kostnad till Postnord. Bildkälla: Unsplash

Avgiften blev inte bara problematisk för de som brukar handla från Wish och Postnord själva utan även Wish märkte av förändringen efter prisökningen.

– Vi har blivit negativt påverkade av situationen med Postnord men nu när det här är löst hoppas vi på att ingenting ska stoppa oss från att komma tillbaka till den försäljningsnivå vi låg på innan avgifterna infördes, säger Håvard Stjernen till Breakit.



Men vad har de nu kommit fram till?

Jo, Postnord och Wish har kommit fram till att Wish kommer ta på sig en del av kostnaden. Detta innebär att personer som handlar från Wish kommer att märka av en liten prisökning i appen.

Till Breakit säger Håvard Stjernen att prisökningen kommer vara liten.

– Det kan variera men jag tror inte att kunderna märker särskilt stor skillnad.



Nyheter24 har tidigare skrivit om Johanna som hittade en fruktansvärd sexleksak från Wish och om Rebecka som beställde en laddare från Wish som sedan började brinna .

TV: Josephine, 22, beställde hundtäcke på Wish - fick bikinitröja