På fredag öppnar den hajpade japanska Uniqlo en 1 580 kvadratmeter stor butik i Sverigehuset intill Kungsträdgården i Stockholm. Uniqlo grundades 1984 och fokuserar på prisvärd kvalitet som ska vara gjorda för alla. Här är 7 saker du måste veta om det japanska märket Uniqlo.

1. Teknologiskt företag

Uniqlo ser sig inte som ett stort modeföretag utan mer som ett teknologiskt bolag men de har samarbetat, liksom H&M, med flera gästdesigner. Bland annat Alexander Wang, Undercover och JW Anderson.

2. Hållbarhet

Uniqlo jagar inte trender utan de satsar på bra och hållbart material. Ibland erbjuder märket över 50 färgvarianter av samma plagg.

3. Coola ytor

Idag finns det 1 900 butiker runt om i världen. Den första butiken utanför Japan öppnade i London 2001. Ofta brukar butikerna vara överdådiga men anpassas lokalt. Bara i Tokyo finns det över hundra olika butiker och ingen är lik den andra. Butiken i Stockholm är ritad av Sven Markelius, en av Sveriges främsta arkitekter.

4. Nytt namn

Visste du att företaget inte hette Uniqlo från första början? På 1980-talet hette företaget Unique Clothing Warehouse, och den förkortade versionen stavades Uniclo. När de sedan skulle registreras i Hongkong stavades märket fel i en adminstrativ handling, C:et skrevs av misstag som ett Q, men ägaren Tadashi Yanai tyckte att det lät mycket bättre och ville behålla felstavningen. Hur uttalar man det då? Jo, man uttalar Uniqlo ”you-nee-klo”.

I Tokyo finns det över hundra olika Uniqlo-butiker. Bildkälla: Unsplash

5. Japans rikaste man



Uniqlos chef och grundare Tadashi Yanai, 69, är en av Japans rikaste personer. Forbes har tidigare skrivit att hans förmögenhet 2018 ligger runt härliga 19,3 miljarder dollar. Inte illa!

6. Hi-tech

Uniqlo samarbetar med textiltillverkaren Toray Industries utanför Kyoto. Där i fabriken tar man fram materialen Heattech och Airism. Heattech är ett material som är gjort av fyra olika garner som tillsammans absorberar kroppens fukt och omvandlar den till värme. Airism däremot är ett supertunt material som andas och leder bort fukt.

7. Välgörenehet

2017 samlade Uniqlo in över 10 miljoner klädesplagg från sina kunder som de sedan, via UNHCR, levererade till flyktingar och människor som levt under svåra förhållanden, skriver Uniqlo på sin sajt.

Uniqlo Kungsträdgården öppnar för allmänheten på fredagen den 24 augusti kl 11.00.

