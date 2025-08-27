Swish varning inför 7 september – gäller dessa bankkunder

Swish har gått ut med en varning till vissa bankkunder inför söndagen den 7 september.

Swish har i dag 8,6 miljoner privatanvändare och är det smidigaste sättet att snabbt skicka betalningar till människor och företag.

Många använder betaltjänsten varje dag och förlitar sig på att den ska fungera. Men så är inte alltid fallet.

Enligt en sammanställning av SVT drabbades Swish av över 180 incidenter som påverkade kundernas tillgång till tjänsten från maj 2024 till maj 2025.

Däribland 32 tillfällen då tjänsten legat nere helt och hållet för alla användare.

Då ligger Swish nere

När Swish ligger nere är det oftast oplanerat.

Men då och då kan tjänsten ligga nere på grund av ett förplanerat tekniskt underhåll, antingen för alla eller bara för vissa bankkunder.

Då brukar Swish meddela i förhand via sajten Swish Status, där man även i realtid kan se om tjänsten är nere eller inte.

Den 7 september klockan 04 till 06 är nästa inplanerade underhåll, som kommer drabba Skandiabanken och Sparbanken Syds kunder.

Foto: Swish Status

Swish ligger nere 16 september

Veckan efter, den 16 september, är det ett till underhåll. Då väntas Swish ligga nere för alla användare mellan klockan 03 och 06.

Ofta är dessa underhåll inplanerade på tider då många svenskar sover, men inte alltid. Till exempel kommer Swish ligga nere för alla kunder hos Marginalen Bank klockan 20 till 22, också det den 16 september.

