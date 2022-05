Intresset för det danska hemvärnet är på uppgång. Från den 24 februari till den 30 april har 676 ansökningar kommit in, vilket är mer än tre gånger så många som kom in under samma period förra året.

Söktrycket har ökat i alla delar av landet, men framför allt på Bornholm. Som förklaring till att antalet ansökningar ökar pekas Rysslands storskaliga invasion av Ukraina ut.