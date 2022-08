Taiwan anklagar Kina för simulerat anfall

USA:s representanthus talman Nancy Pelosi besökte tidigare i veckan Taiwan under en rundresa i Asien. Kina har under veckan satt in stridsflyg och stridsfartyg i stora övningar nära Taiwan där man även använt skarp ammunition. Mobiliseringen beskrivs som ett svar på talman Pelosis besök i Taiwan, som Kina anser som sitt eget territorium.

Taiwans militär säger i ett uttalande att man på lördagen observerat flera kinesiska flygplan och fartyg i Taiwansundet, och säger att man tror att de simulerade en attack mot huvudön.