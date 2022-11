Flera delstater har stängt vallokalerna i USA

Här är delstaterna och distrikten där valen bedöms bli som jämnast och mest avgörande. Det parti som har det omstridda mandatet för närvarande står inom parentes: D för Demokraterna och R för Republikanerna. Bland distrikten finns det sådana som har tillkommit inför dessa val.

Senaten

Arizona (D), Georgia (D), Nevada (D), New Hampshire (D), Pennsylvania (R) och Wisconsin (R).

Representanthuset

Colorado 8 (R), Illinois 17 (D), Indiana 1 (D), Iowa 3 (D), Kalifornien 22 (R), Kalifornien 45 (R), Maine 2 (D), Michigan 3 (R), Michigan 7 (D), Michigan 10 (nytt), Nebraska 2 (R), New Hampshire 1 (D), North Carolina 13 (nytt), Ohio 1 (R), Ohio 9 (D), Ohio 13 (D), Pennsylvania 7 (D), Pennsylvania 17 (D), Rhode Island 2 (D), Virginia 2 (D) och Virginia 7 (D).

Guvernörsvalen

Arizona (R), Kansas (D), Nevada (D), Oregon (D) och Wisconsin (D).

Källa: The Washington Post, Five Thirty Eight, 270 To Win, NPR, med flera