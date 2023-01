Prorysk överste: Fortsatt motstånd i Soledar

— Men våra killar fortsätter att krossa fienden på de här platserna, säger han till statliga ryska medier.

Baevskij hävdar att den ryska offensiven har varit lyckad och att de västra utkanterna av Soledar kontrolleras helt av Ryssland.

Under torsdagen uppgav den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) att ryska styrkor troligen redan kontrollerar merparten av Soledar. ISW hänvisar till videoklipp från staden som ryska militärbloggare publicerat, där legosoldater från paramilitära Wagnergruppen som strider för Ryssland syns promenera fritt i centrala Soledar.