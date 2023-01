Zelenskyj: Kampen om Soledar pågår fortfarande

— De hårda striderna om Donetsk fortsätter, striden om Bakhmut och Soledar, om Kreminna och om andra städer och byar i de östra delarna av vårt land fortsätter, säger president Zelenskyj i sitt tal natten till lördagen.

Vid lunchtid på fredagen uppgav ryska försvarsdepartementet att Ryssland kontrollerar hela Soledar. Ukraina har dock hela tiden förnekat de uppgifterna men medgett att läget är besvärligt och att striderna är hårda.

Redan under torsdagen uppgav den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) att ryska styrkor troligen kontrollerar merparten av Soledar. ISW hänvisade till videoklipp från staden som ryska militärbloggare publicerat, där legosoldater från paramilitära Wagnergruppen som strider för Ryssland syns promenera fritt i centrala Soledar.

Exakt vilka ryska styrkor som ligger bakom offensiven mot Soledar är dock oklart. Men på fredagen kom en ovanlig hyllning från det ryska försvarsdepartementets håll till de legosoldater som i Soledar strider för den paramilitära Wagnergruppen.

Zelenskyj påpekar i sitt tal att det kommit olika uppgifter om Soledar från det ryska försvarsdepartementet och Wagner-gruppen och att det är en signal om att något är fel.

— De är redan oense om vem som ska ha äran för segern. Det är en klar signal om misslyckande från fienden, säger Volodymyr Zelenskyj.