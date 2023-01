Urinerade på medpassagerare – Air India får böta

Boten, motsvarande över 370 000 svenska kronor, döms ut av den indiska luftfartsmyndigheten. Myndigheten ger även flygbolagets chef för ombordservice en bot på motsvarande en tiondel av företagsboten, enligt uppgifter i indiska medier.

Piloten på flygningen har också fått licensen indragen i tre månader, för att att inte ha tagit det ansvar han borde vid händelsen.

Händelsen, som i indiska medier går under rubriken "peegate" (läs: kissgate), inträffade på en flygning från New York till New Delhi i slutet av november. Mannen, indisk medborgare och fram till händelsen vice vd för amerikanska Wells Fargos verksamhet i Indien, var berusad och anklagas för att kissat på en kvinnlig medpassagerare under flygningen.

Det hela blev ännu pinsammare eftersom händelsen till en början inte verkade tas på allvar av bolaget. Mannen fick gå av planet som vanligt och det var först sedan kvinnans berättelse kom fram i medier som det började hända saker. Bank-vd:n greps, sparkades av sin amerikanske arbetsgivare och bolagets vd Campbell Wilson kom med en ursäkt.