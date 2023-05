Trumps krav: OgiltigfÃ¶rklara vÃ¥ldtÃ¤ktsprocessen

I ett brev inlämnat till domstolen på måndagen hävdar Trumps advokat Joe Tacopina att domaren i fallet är partisk och gjort en rad feltolkningar av bevis till målsägandens fördel.

Det civilrättsliga målet har sin bakgrund i anklagelser om att expresidenten ska ha våldtagit författaren och journalisten E. Jean Carroll på 1990-talet. Skribenten stämde Trump för förtal 2019, sedan han påstått att hennes utsaga var en lögn påhittad för att sälja fler böcker.

Under måndagen väntas Carroll, i dag 79, korsförhöras av Tacopina i rätten i New York. Donald Trump har begärt att inte behöva närvara under rättegången.