Kritik mot kröningsfest bland krisande britter

Fakta: Kröningen av Charles och Camilla Kröningen av Charles och Camilla äger rum den 6 maj i Westminster Abbey i London. Britterna har uppmanats att fira kröningen under tre dagar. Bland annat har man uppmanats att använda måndagen för att arbeta för välgörande ändamål. Många alternativa, icke-rojalistiska evenemang arrangeras också. Bland annat spelar hyllningsbandet Scottish Sex Pistols i Glasgow till minne av låten “God save the queen” som släpptes av punkbandet Sex Pistols inför drottning Elizabeths silverjubileum 1977. Över 14,5 miljoner människor lever i fattigdom i Storbritannien, enligt välgörenhetsorganisationen Joseph Rowntree Foundation. 4,3 miljoner av dessa är barn. Rättad: I en tidigare version uppgavs ett felaktigt datum för när kröningen sker.

I London pågår just nu febrila förberedelser inför kröningen av kung Charles och drottning Camilla, som går under benämningen "Operation Golden Orb" – "Operation gyllene klotet." Namnet syftar på det riksäpple som Charles III, tillsammans med kröningsringen och spiran, kommer att ta emot under en pampig ceremoni i Westminster Abbey på lördag.

Den pampiga, hästdragna vagn, Diamond Jubilee State Coach, som ska frakta kung Charles och hans Camilla till Westminister Abbey inför kröningen den 6 maj.

Prislappen på de kungliga festligheterna är hemlig, men enligt brittiska medier kan summan komma att landa på hela 100 miljoner pund, motsvarande närmare 1,3 miljarder kronor.

Den ansenliga summan väcker kritik. 51 procent av britterna anser att kröningen inte borde finansieras av skattebetalarna, enligt en undersökning av mätinstitutet Yougov.

"Meningslöst spektakel"

Graham Smith, ordförande för organisationen Republic som vill avskaffa den brittiska monarkin, anser att evenemanget är ett uttryck för en obsolet världsåskådning.

“Genom kröningen hyllar man en korrupt institution – och en man som får ett jobb han inte har gjort sig förtjänt av", säger han till AP.

“Till en kostnad av tiotusentals miljoner pund är det här meningslösa spektaklet en örfil mot alla miljoner människor som kämpar för att klara sig i krisen".

Under kröningsdagen planerar Republic att samla 1 500 demonstranter på Trafalgar Square i London för att skandera "Inte min kung" när den praktfulla kröningsvagnen med Charles och Camilla passerar på sin väg mot Westminster Abbey.

Valet av plats är symboliskt. Torget i centrala London pryds av en staty av kung Charles I – som avsattes av landets parlament och sedermera avrättades 1649.

Skenande inflation

Även bland mindre radikala britter gror missnöjet med att kröningen bekostas av skattebetalarna samtidigt som en skenande inflation och höga energipriser slår hårt mot miljontals hushåll.

Matinflationen i Storbritannien landade i mars på rekordhöga 19,1 procent, vilket är den högsta nivån sedan 1977, enligt landets statistikmyndighet ONS. Framför allt har priserna på basvaror som mjölk, smör, ost och ägg skjutit i höjden – vilket har lett till att trycket på landets matbanker har ökat kraftigt.

Enligt landets största välgörenhetsorganisation Trussell Trust ökade antalet matpaket som delades ut under 2022 med 37 procent jämfört med föregående år.

"Vi upplever en aldrig tidigare sedd ökning av människor som söker sig hit. Speciellt av personer som har ett arbete, men som inte klarar av att balansera en låg inkomst med ökande levnadskostnader", säger Brian Thomas, chef för South Tyneside Food Bank, till tidningen The Guardian.

Höljt i dunkel

Hur mycket kung Charles faktiskt äger är höljt i dunkel, men enligt en ambitiös granskning av The Guardian kan det uppgå till så mycket som 23 miljarder kronor. Uppgifterna har dock förnekats av hovet, som också har avstått från att kommentera kostnaderna för den kommande kröningen.

Enligt uppgifter i brittisk press ska dock Charles III under planeringsstadiet ha motsatt sig alla tankar på att hålla ett mer avskalat evenemang på grund av det bistra ekonomiska läget.

Istället ska han ha påpekat att kröningen skulle kunna vara "ett fönster för att marknadsföra Storbritannien", skriver The Telegraph.