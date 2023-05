Nytt ministerbesök på omstridd helig plats

Tempelberget eller al-Haram al-Sharif har stått i centrum för kampen om Jerusalem i århundraden. Där finns helgedomar inom judendomen, islam och kristendomen.

Enligt judisk tradition fanns två tempel på platsen, varav ett sägs vara byggt av kung Salomo för 3 000 år sedan och ett senare som raserades av romarna år 70. De försvunna templen har en nyckelroll inom judendomen och i dag ber judar vid Klagomuren alldeles intill berget.

Mitt på berget finns en klippa som sägs vara den plats där Abraham enligt Första Mosebok nästan offrade sin son Isak.

På samma plats påbörjade Muhammed enligt muslimerna en nattlig himmelsfärd. Klippmoskén med dess gyllene dom är byggd på den platsen, och en liten bit därifrån ligger al-Aqsamoskén. Tillsammans utgör de muslimernas tredje heligaste plats efter Mekka och Medina. Muslimer kallar den al-Haram al-Sharif, ungefär "den ädla helgedomen".

Muslimerna intog Jerusalem under islams första utbredningsfas på 600-talet efter Kristus. Enligt de FN-beslut som lade grunden för den israeliska staten skulle de heliga platserna stå under internationell förvaltning, men sedan 1967 står Tempelberget under israelisk kontroll.

Kristna pilgrimer besöker främst Jesu gravkyrka och Via Dolorosa, de gator där Jesus tros ha gjort sin Golgata-vandring.