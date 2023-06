Första turistflyget tar fart mot rymden

Det en och en halv timme långa uppdraget har fått namnet Galactic 01 och ska enligt plan starta från Spaceport America i New Mexico under torsdagen. Under de 90 minuterna ska 13 övervakade och autonoma experiment utföras och besättningen ska bland annat samla in data från sina dräkter och sensorer i kabinen.

Två av de betalande passagerarna kommer från det italienska flygvapnet och en från Italiens nationella forskningsråd. Den fjärde besättningsmedlemmen är en astronautinstruktör från företaget Virgin Galactic, som grundades 2004 av brittiske miljardären Richard Branson.

Det finns också två piloter ombord på rymdplanet och två på moderskeppet som drar upp det raketdrivna rymdplanet och släpper ut det i rymden.

Uppskjutningen kommer närmare två år efter att Richard Branson själv gjorde en testflygning som var tänkt att bli starten för rymdturismen. Företaget har dock sedan dess drabbats av flera bakslag, bland annat ett kortvarigt flygförbud från USA:s luftfartsmyndighet FAA som hade anmärkningar på flygningen. Dessutom kom invändningar på vissa material som använts i farkosterna, vilket gjorde det nödvändigt med uppgraderingar av flottan.

I maj tog stoppet slut, vilket banat väg för dagens planerade uppskjutning.

Virgin Galactic har sålt cirka 800 biljetter till framtida kommersiella flygningar.